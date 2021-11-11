В Новосибирске депутаты хотят запретить продавать подросткам энергетические напитки

Комитет новосибирского заксобрания по культуре, образованию и спорту предложил ограничить продажу энергетических напитков подросткам. Они намерены добиваться изменения регионального закона «О защите прав детей в Новосибирской области». Об этом сообщает Тайга.инфо.

«Предполагается проработать вопрос о введении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе, безалкогольных энергетических напитков путем запрета продажи лицам, не достигшим возраста 18-ти лет», — приводит издание слова председателя комитета Вениамина Пака.

Его заместитель Евгений Подгорный заметил, что депутаты уже обсуждали эту проблему, но до законопроекта дело тогда не дошло. «Вернуться к решению этого вопроса мы решили после поступившего к нам обращения от жителей Новосибирской области. Ведь вопрос, в том числе, и экономический, не только социальный», — сказал Пак.