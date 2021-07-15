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Главная Новости В Новосибирске будут судить томича за контрабанду древесины на полмиллиона рублей
Новости

В Новосибирске будут судить томича за контрабанду древесины на полмиллиона рублей

ТВ2
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5 часов назад

Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело, возбужденное таможней по факту контрабанды древесины. Об этом сообщается на сайте МВД Новосибирской области.

«В ходе следствия выяснилось, что в конце апреля 2020 года 39-летний томич приобрел у предпринимателя из Новосибирской области пиломатериалы из древесины хвойной породы, общим объемом 66 кубических метра, относящиеся в соответствии законодательными актами Российской Федерации к стратегически важным ресурсам в крупном размере», — говорится в сообщении.

Позже обвиняемый решил продать древесины и попытался незаконно перевезти ее на двух грузовика из Новосибирской области в одну из республик ближнего зарубежья. При этом он использовал документы, в которых были указаны недостоверные сведения об объеме перевозимого леса. Его действия были пресечены пограничниками. В ходе проверки было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

Гражданин был задержан и доставлен в полицейский участок. Древесина была изъята и будет храниться на территории таможенного поста в Карасуке до решения суда. Согласно заключению эксперта рыночная стоимость изъятого объема пиломатериалов хвойных пород составляет 552 тысячи рублей.

В настоящее время томичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере». Он под подпиской о невыезде. Овинительное заключение направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

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