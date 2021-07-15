В Новосибирске будут судить томича за контрабанду древесины на полмиллиона рублей

Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело, возбужденное таможней по факту контрабанды древесины. Об этом сообщается на сайте МВД Новосибирской области.

«В ходе следствия выяснилось, что в конце апреля 2020 года 39-летний томич приобрел у предпринимателя из Новосибирской области пиломатериалы из древесины хвойной породы, общим объемом 66 кубических метра, относящиеся в соответствии законодательными актами Российской Федерации к стратегически важным ресурсам в крупном размере», — говорится в сообщении.

Позже обвиняемый решил продать древесины и попытался незаконно перевезти ее на двух грузовика из Новосибирской области в одну из республик ближнего зарубежья. При этом он использовал документы, в которых были указаны недостоверные сведения об объеме перевозимого леса. Его действия были пресечены пограничниками. В ходе проверки было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

Гражданин был задержан и доставлен в полицейский участок. Древесина была изъята и будет храниться на территории таможенного поста в Карасуке до решения суда. Согласно заключению эксперта рыночная стоимость изъятого объема пиломатериалов хвойных пород составляет 552 тысячи рублей.

В настоящее время томичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере». Он под подпиской о невыезде. Овинительное заключение направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.