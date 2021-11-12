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  3. В Новосибирске будут судить мужчину, который в аэропорту продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса
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В Новосибирске будут судить мужчину, который в аэропорту продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса

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Полицейские закончили расследование уголовного дела о торговле подложными справками об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

«Этим летом полиция задержала мужчину, который за три тысячи рублей предоставил иностранному гражданину подложную справку об отсутствии у последнего новой коронавирусной инфекции, чтобы тот смог покинуть территорию России. При этом злоумышленник заверил покупателя в подлинности документа. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что за восемь тысяч рублей подозреваемый продал поддельные справки еще двум жительницам среднеазиатского государства, которые также ожидали вылета за границу», — говорится в сообщении. 

В настоящее время продавцу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Обской городской суд. Отмечается, за изготовление или сбыт фиктивного сертификата о вакцинации или справки об отсутствии коронавирусной инфекции можно получить срок до двух лет лишения свободы. Привлечению к уголовной ответственности подлежит и покупатель документа вне зависимости от того, использовал он его или нет. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок один год. 

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