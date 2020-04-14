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14 апреля,
2020
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В Новосибирске будут судить двух томских «автоподставщиков»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела по факту совершения мошенничеств в отношении двух жителей Томской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области.

В Новосибирске будут судить двух томских «автоподставщиков»

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая по сентябрь 2019 года двое томичей, используя придуманную схему, обманывали жителей Новосибирской области. Фигуранты выбирали дорогостоящие автомобили, после чего один из них подъезжал к водителю транспортного средства и сообщал заведомо ложную информацию о том, что последний некоторое время назад сбил пешехода.


«После этого злоумышленник сопровождал водителя на место происшествия, где их ожидал якобы пострадавший в ДТП, который, представляясь сотрудником правоохранительных органов, предлагал решить все на месте происшествия и не сообщать о случившемся в полицию. Для «решения вопроса» водителю предлагали заплатить денежную компенсацию в размере 2 миллиона рублей, которая необходима для восстановления поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия дорогостоящих наручных часов», — говорится в сообщении.


В ходе оперативно-розыскных действий полицейским удалось задержать подозреваемых. В настоящее время уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

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