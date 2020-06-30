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30 июня,
2020
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Новости

В Новосибирске будут судить членов крупного наркосиндиката

ТВ2
ТВ2
3 минуты назад

Полицейские Новосибирска закончили расследование дела криминальной организации, поставлявшей наркотики в регионы Западной Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске будут судить членов крупного наркосиндиката

«В ходе предварительного следствия установлено, что 35-летний житель Новосибирской области в 2017 году организовал преступное сообщество для распространения наркотических средств, в состав которого вошли девять мужчин и семь женщин в возрасте от 18 до 48 лет. В их обязанности входило управление интернет-магазином «Алиса в стране чудес» и наркокурьерами, изготовление, приобретение и фасовка наркотических средств, сооружение тайников-закладок, подбор новых участников группы. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также в одной из республик ближнего зарубежья. Связь с курьерами осуществлялась через мессенджеры», — говорится в сообщении. 


Ежедневно интернет-магазин продавал более одной тысячи доз, ежемесячный доход группировки от преступного бизнеса составлял более 15 млн руб. Полицейские смогли установить администраторов сайта, а также закладчиков и других сообщников.


В конце 2018 оперативники МВД и ФСБ задержали участников преступной организации. У них изъяли более 8 кг синтетических наркотиков, а также психотропные вещества.

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