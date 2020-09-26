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26 сентября,
2020
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В Новосибирске арестовали главу комитета мэрии города. Чиновника обвиняют в получении взятки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Новосибирске задержали чиновника мэрии Дмитрия Лобыню, пишет Тайга.инфо со ссылкой на СК. Дмитрий Лобыня возглавляет комитет рекламы и информации. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. 

Дмитрий Лобыня
Дмитрий Лобыня
Фото: kprfnsk.ru

Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу комитета по рекламе мэрии города Дмитрия Лобыню на два месяца. Начальника комитета по рекламе мэрии Дмитрия Лобыню подозревают в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).


Чиновника обвиняют в получении взятки от представителя рекламного агентства за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, отмечает издание. 


Сообщается, что деньги в размере 200 тысяч рублей якобы поступили на счет подконтрольной чиновнику фирмы под видом оплаты консультационных услуг. 


По информации издания, Дмитрия Лобыню задержали  25 сентября в помещении комитета по рекламе. 


Дело ведет второй отдел новосибирского управления СК, который занимается преступлениями против государственной власти в сфере экономики. 


Сообщается, что главу комитета заключили  в СИЗО.


По данным системы «Контур-Фокус», в октябре 2019 года чиновник стал председателем правления жилищно-строительного кооператива «Стелла». Он также владел фирмой «Токидоки», теперь ее учредителем числится Александр Лобыня.


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