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10 августа,
2020
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Новости

В Новосибирске пикетируют посольство Беларуси

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Посольство Беларуси пикетируют жители Новосибирска. Они протестуют против диктатуры Александра Лукашенко, — сообщает Тайга.инфо.

Одиночные пикеты возле посольства проходят с утра. На плакатах пикетчиков лозунги: «Лукашенко, признай выбор народа Беларуси! Уходи!», «Нет насилию, нет диктатуре. Живе Беларусь». Полиция попыталась забрать одну из пикетчиц под предлогом того, что пикет не санкционирован в условиях «масочного режима».

фотография Тайга. инфо
фотография Тайга. инфо

Накануне в Беларуси состоялись выборы. ЦИК Беларуси объявил о победе нынешнего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит в стране с 1994 года. Однако оппозиция итогов выборов не признает. Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на нынешних выборах , заявила о своей победе и призвала сегодняшнюю власть к диалогу. Свидетели и эксперты говорят о массовых фальсификациях в ходе голосования.


В Минске и других городах  Беларуси проходят массовые акции протеста. В столице беларусская милиция применяет силу. СК Беларуси завел дело о массовых беспорядках. В настоящий момент  задержано около трех тысяч человек. Оппозиция призвала начать с 11 августа всеобщую забастовку с требованием выпустить политзаключенных и провести свободные выборы.

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