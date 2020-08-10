В Новосибирске пикетируют посольство Беларуси

Одиночные пикеты возле посольства проходят с утра. На плакатах пикетчиков лозунги: «Лукашенко, признай выбор народа Беларуси! Уходи!», «Нет насилию, нет диктатуре. Живе Беларусь». Полиция попыталась забрать одну из пикетчиц под предлогом того, что пикет не санкционирован в условиях «масочного режима».

Накануне в Беларуси состоялись выборы. ЦИК Беларуси объявил о победе нынешнего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит в стране с 1994 года. Однако оппозиция итогов выборов не признает. Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на нынешних выборах , заявила о своей победе и призвала сегодняшнюю власть к диалогу. Свидетели и эксперты говорят о массовых фальсификациях в ходе голосования.





В Минске и других городах Беларуси проходят массовые акции протеста. В столице беларусская милиция применяет силу. СК Беларуси завел дело о массовых беспорядках. В настоящий момент задержано около трех тысяч человек. Оппозиция призвала начать с 11 августа всеобщую забастовку с требованием выпустить политзаключенных и провести свободные выборы.