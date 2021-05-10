В новом микрорайоне на Федоровского могут снизить норматив по парковкам

Норматив парковочных мест в новом микрорайоне на ул. Федоровского в Томске может составить 0,7 машино-места, сообщает пресс-служба мэрии. Подобное решение поддержала комиссия по землепользованию и застройке администрации.

«Социальная значимость реализующегося на территории этого земельного участка проекта жилищного строительства очевидна. Здесь будут построено жилье для горожан, которые давно мечтают переселиться из своих ветхих и аварийных домов в новые благоустроенные квартиры. Решение комиссии позволяет значительно продвинуться к воплощению в жизнь этой мечты»,— отметил заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

В мэрии говорят, что изменения норматива вызваны сложной геометрической конфигурацией земельного участка и особенностями рельефа местности территории, имеющей большие перепады высот. Организовать здесь стоянки и парковочные места по действующему нормативу чрезвычайно трудно. Участок по ул. Федоровского предоставлен «Облстройзаказчик» для строительства жилья по программе переселения жителей Томска из аварийного жилого фонда. Предполагается построить здесь многоквартирные дома площадью 138 тыс. кв. м, рассчитанных на 4 600 человек.

В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Данную инициативу поддержали замгубернатора по строительству Евгений Паршуто, заммэра Алексей Макаров. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и вовсе призвал строителей оборудовать паркинги вокруг домов.





«Депутаты городской Думы провели серию выездов в разные микрорайоны города для изучения вопроса. В основном смотрели новые и застраивающиеся территории. Наш вывод, что норматив 0.5 машиномест на одну квартиру даже обсуждать не стоит, если в комплексе со строительством жилья не планируется строительство каких-то типовых гаражных комплексов, где за разумные деньги, либо в режиме максимального благоприятствования для гаражных кооперативов будут предоставлены машиноместа, — пишет спикер Думы Томска Чингис Акатаев. — Вообще стоит подумать и разработать разные концептуальные подходы. У нас есть хороший пример, строящийся Михайловский парк. Там внутри дворов нет мест для машин. Парковка будет как под домами, так и с наружной стороны. Дворы же остаются только для рекреационных зон, спортивных и детских площадок. Кроме того, и это наша принципиальная позиция, все должно быть в комплексе с развитием сети общественного транспорта в новых микрорайонах. Истории, которые имели место в Зелёных горках и Радонежском, повториться не должны».





Подробнее о парковках мы писали здесь.



