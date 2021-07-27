В Новокузнецке полицейские нашли женщину, которая спасла выпавшего из окна ребенка

Полицейские нашли женщину, которая спасла полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Чуть не разыгравшаяся трагедия произошла на прошлой неделе на Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке. Прибывшие на место происшествия инспекторы выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его. После этого женщина передала малыша родителям и ушла.

Выяснилось, что родители ребенка на момент происшествия находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной. Прибывшие на место медики, диагностировали у ребенка незначительные ушибы.