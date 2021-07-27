В Новокузнецке полицейские нашли женщину, которая спасла выпавшего из окна ребенка
Полицейские нашли женщину, которая спасла полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.
Чуть не разыгравшаяся трагедия произошла на прошлой неделе на Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке. Прибывшие на место происшествия инспекторы выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его. После этого женщина передала малыша родителям и ушла.
Выяснилось, что родители ребенка на момент происшествия находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной. Прибывшие на место медики, диагностировали у ребенка незначительные ушибы.
«Полицейские через соцсети и СМИ попросили откликнуться спасительницу. Она сама обратилась в отделение полиции. 64-летняя новокузнечанка Светлана Санарова рассказала, что в тот день возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и в следующую секунду подхватила упавшего мальчика. По словам Светланы Санаровой, времени на обдумывание решения у нее не было, и она поступила так, как подсказало ей сердце», — говорится в сообщении.
В ближайшее время полицейские и члены Общественного совета встретятся с женщиной, чтобы поблагодарить ее за отзывчивость и спасение ребенка.