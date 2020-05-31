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31 мая,
2020
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В Новокузнецке открылись уличные летние кафе и рестораны

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Летние кафе, веранды и террасы ресторанов открылись в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. Под запретом остаются прокат кальянов и массовые мероприятия, в том числе банкеты.


В Новокузнецке открылись уличные летние кафе и рестораны
Фото: ako.ru

«Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Новокузнецке, позволила снять отдельные ограничения, и сегодня мы открываем в южной столице Кузбасса летние веранды кафе и ресторанов. Теперь они открыты в 24 городах и районах области. Продолжаем следить за ситуацией на каждой территории и по мере возможности будем открывать летние веранды кафе и ресторанов в каждом городе и районе Кузбасса. Процесс возвращения к нормальной жизни будет продолжаться», – сказал губернатор  Кузбасса Сергей Цивилев. 

Кафе и рестораны Новокузнецка должны соблюдать особые противоэпидемические требования при работе летних террас. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, в ином случае необходимо расставить перегородки между столами. Официанты, администраторы и другие сотрудники заведений обязаны работать в масках и перчатках, у входа и на столах должны стоять антисептики, чтобы посетители могли обрабатывать руки. Уборку помещений и оборудования следует проводить с использованием дезинфицирующих средств.


По данным на 31 мая, в Кузбассе за все время выявлено 545 случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек скончались. 


Режим самоизоляции в Томской области продлили до 15 июня. В этот период продолжат работать ранее открытые предприятия, продлен режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, в общественном транспорте и закрытых массовых общественных местах. Заведения общепита в Томске продолжают работать в режиме доставки и еды на вынос. 


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