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В новогоднюю ночь в Томске по двойному тарифу будет курсировать общественный транспорт

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После фейерверка в новогоднюю ночь томичи смогут добраться домой. Общественный транспорт будет курсировать по продленному режиму работы, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

По улицам города запустят тридцать маршрутных автобусов популярных направлений, шесть троллейбусов и четыре трамвая. Администрация города уточняет, все перевозчики будут работать по двойному тарифу, а все прилегающие к стадиону «Труд» улицы будут перекрыты для безопасности во время фейерверка.

Напомним, в новогоднюю ночь в Томске пройдет фейерверк. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал данное предложение администрации города, заявив, что на год традиция прервалась, но настало время ее возобновлять. В сообщении не уточнялся источник финансирования салюта. Ранее проведение фейерверка спонсировала компания «Томское пиво». В прошлом году его, так же, как и фестиваля «Хрустальный Томск», не было из-за коронавирусных ограничений.

Как позднее уточнил заммэра по социальной политике Константин Чубенко, салют состоится в час ночи. Запланировано 1500 залпов.

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