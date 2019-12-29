В новогодние праздники только шесть аптек в Томске будут работать круглосуточно

В новогодние праздники круглосуточно будут работать аптеки № 10 УМП «Томскфармация» на улице Герцена, 55, «Лека» на проспекте Фрунзе, 92, «Живая» на улице Пушкина, 27, «Планета здоровья» на проспекте Ленина, 84, «Мой доктор» на Иркутском тракте, 65 и проспекте Комсомольский, 37б.





Рабочие графики определили для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел аптеки на проспекте Ленина, 54 будет работать 31 декабря и 4, 6, 8 января с 10 до 16 часов. В Северске отдел аптеки, расположенной на проспекте Коммунистический, 64, будет работать 31 декабря с 10 до 15 часов, 3, 6 и 8 января — с 10 до 16 часов.





Уточнить график работы аптек и медицинских организаций Томской области в новогодние каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации: (3822) 516-616, 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).





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