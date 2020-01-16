В Новоалтайске задержанный по делу об исчезновении двух подростков скончался в отделении

Мужчина, задержанный в рамках расследования по делу о пропаже двух подростков в Новоалтайске, скончался в отделении полиции. По факту случившегося назначена проверка, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет. Там он причинил себе смертельную рану, — говорится в сообщении. — Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался.

По данным ТАСС, мужчину задержали в рамках уголовного дела по исчезновению двух подростков. 7 января 16-летний Дмитрий и 18-летняя Оксана ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись. Правоохранители и следователи не исключают, что подростки могли уйти вместе.





13 января Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Поиски продолжаются, школьников ищут десятки полицейских с дроном и служебными собаками.