Добрые новости
16 января,
2020
1
фото
Новости

В Новоалтайске задержанный по делу об исчезновении двух подростков скончался в отделении

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мужчина, задержанный в рамках расследования по делу о пропаже двух подростков в Новоалтайске, скончался в отделении полиции. По факту случившегося назначена проверка, сообщает пресс-служба краевого МВД. 

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет. Там он причинил себе смертельную рану, — говорится в сообщении. — Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался.

По данным ТАСС, мужчину задержали в рамках уголовного дела по исчезновению двух подростков. 7 января 16-летний Дмитрий и 18-летняя Оксана ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись. Правоохранители и следователи не исключают, что подростки могли уйти вместе.

13 января Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Поиски продолжаются, школьников ищут десятки полицейских с дроном и служебными собаками.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.