В Норильске снова произошел разлив топлива

В Норильские при ликвидации майской аварии на ТЭЦ-3 произошел новый разлив топлива. Жидкость попала в реку Амбарная. Об этом сообщает ТАСС.

«В 15:15 на телефон оперативного дежурного поступила информация: при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, произошел обрыв гибкого трубопровода, произошел разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех», — приводит ТАСС слова представителя Росприроднадзора.





Согласно предварительным данным компании «Политех», в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники Росприроднадзора, которые находятся в регионе, подтвердить эти данные не могут. Вопреки распоряжению президента РФ Владимира Путина, компания не сообщила о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников Росприроднадзора.





Отмечается, что в настоящее время Енисейское Межрегиональное управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию, организуются надзорные мероприятия по инциденту. 8 августа будет проведен штаб, на котором будет принято решение о вылете сотрудников Росприроднадзора и взятии проб.





ТАСС также пишет, что объем разлившейся смеси — от 100 до 250 литров, а работы по перекачке остановлены.







«Площадь разлива составила 5 на 10 метров, объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров. Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русскоязычной Арктике. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 почти в 148 миллиардов рублей.