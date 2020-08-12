В Норильске коренные народы провели шествие в защиту своих прав
Шествие представителей коренных народов Таймыра состоялось в Норильске. Участники протестовали против ограничения своих прав со стороны промышленников и чиновников, а также заявили о «безответственности» компании «Норильского никеля». Полицейские попытались помешать шествию, но после претензий со стороны жителей попросили «не создавать массовость». Видео шествия опубликовал канал «Норильчане» в Youtube.
В акции приняли участие представители ненцев, нганасанов, долганов и энцев. Все они были в национальной одежде. Во главе шествия шла девушка по имени Валерия, которая вела за собой оленя.
Участники шествия рассказали, что их лишают прав, не дают рыбачить и охотиться. На все вопросы чиновники говорят, что у коренных народов прав нет, так как они живут в промышленном районе.
«Нам говорят, что Норильск и Дудинка — два разных государства. Но у нас никогда такого не было — это единая территория, Красноярский край, где мы вольны, как наши деды и бабушки, ходить по всей тундре. У нас не должно быть никаких ограничений.<...> У нас, коренных народов, должны спрашивать, чем можно заниматься. Заповедники у нас забирают сети, а как нам жить без рыбы », — жалуются участники шествия.
Другая участница заявила, что «Норильский никель» очень безответственная компания».
«У нас, на территории, помимо «Норильского никеля», около 90 нефтедобывающих компаний. Учитывая, какими темпами приняли закон об арктическом предпринимательстве, мы рабами станем у олигархов. Такого не должно быть. Это наши исконные земли. Промысловых участков нам, коренным народам, не отдают, а отдают тем, у кого большой кошелек. Как нам жить, мы тоже хотим ловить рыбу, чтобы продать».
Судя по видео, полицейские пытались преградить дорогу коренным жителям. Их окружили шесть представителей МВД, за которых говорил лейтенант по имени «Денис Юрьевич». Он рассказал, что на шествие нужно было подавать уведомление, а также попросил присутствующих надеть маски и показать документы. Пожилые женщины, которые заинтересовались шествием, сказали полицейским, что те «портят настроение» и не дают гулять. В итоге полицейские просто попросили «не создавать массовость».
Ранее сообщалось, что 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русскоязычной Арктике. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 почти в 148 миллиардов рублей. 7 августа на ТЭЦ-3 снова разлилось топливо в реку Амбарная. В этот раз при ликвидации последствий майской аварии в реку попало 1 куб. м топлива.
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