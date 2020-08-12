В Норильске коренные народы провели шествие в защиту своих прав

Шествие представителей коренных народов Таймыра состоялось в Норильске. Участники протестовали против ограничения своих прав со стороны промышленников и чиновников, а также заявили о «безответственности» компании «Норильского никеля». Полицейские попытались помешать шествию, но после претензий со стороны жителей попросили «не создавать массовость». Видео шествия опубликовал канал «Норильчане» в Youtube.

В акции приняли участие представители ненцев, нганасанов, долганов и энцев. Все они были в национальной одежде. Во главе шествия шла девушка по имени Валерия, которая вела за собой оленя.







Участники шествия рассказали, что их лишают прав, не дают рыбачить и охотиться. На все вопросы чиновники говорят, что у коренных народов прав нет, так как они живут в промышленном районе.







«Нам говорят, что Норильск и Дудинка — два разных государства. Но у нас никогда такого не было — это единая территория, Красноярский край, где мы вольны, как наши деды и бабушки, ходить по всей тундре. У нас не должно быть никаких ограничений.<...> У нас, коренных народов, должны спрашивать, чем можно заниматься. Заповедники у нас забирают сети, а как нам жить без рыбы », — жалуются участники шествия.

