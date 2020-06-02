В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

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В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС межмуниципального уровня из-за аварии и пожара на ТЭЦ-3. Как сообщает канал ТВК, более 21 тысячи тонн дизельного топлива попало в почву и реку, что грозит северу Красноярского края экологической катастрофой.



По данным «ТВК», авария на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске, произошла 29 мая. У резервуара, в котором хранилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, не выдержали опоры, и топливо разлилось на площади около 350 квадратных метров.



Топливо, как сообщает канал, попало на прилегающую к ТЭЦ-3 дорогу, из-за чего начался пожар. Огонь охватил более 300 квадратных метров, 27 человек и 10 единиц техники тушили его около двух часов.

Как сообщает пресс-служба администрации Красноярского края со ссылкой на вице-премьера краевого правительства Анатолия Цыкалова, авария произошла из-за проседания фундамента и отрыва днища емкости с топливом объемом более 30 тысяч кубометров.

К сожалению мы констатируем, что ущерб значительный. Ущерб был бы минимальный или значительно меньше, если бы компания «НТЭК» и администрация Норильска своевременно проинформировали краевой центр, нашу систему реагирования, наши агентства, а также главное управление МЧС России о произошедшей катастрофе, — заявил Анатолия Цыкалов. — Безусловно, совместными действиями мы могли бы минимизировать ущерб, приостановить разлив топлива, которое лилось рекой. Можно было бы дамбу поставить и не допустить попадания топлива в безымянный ручей и потом в речку Амбарную.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Facebook также сообщила, что топливо попало в ручей а затем в реку Далдыкан. «Масштаб нанесенного вреда почве и водоему будет известен в ближайшее время, — написала Радионова. — Сейчас идет ликвидация разлива. Наши инспекторы продолжают обследование, хотя охрана непосредственно на место ЧП нас не пускает. Будет возбуждено административное расследование».

Как сообщает «Норникель», которому принадлежит «НТЭК», к утру 30 мая сотрудники компании откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов, а загрязненный топливом грунт вывезли на территорию с водонепроницаемым покрытием. Цыкалов считает, что «Норникель» сможет оперативно устранить последствия аварию.

Однако красноярские общественники и эко-активисты утверждают, что северу Красноярского края грозит экологическая катастрофа. Так, норильский общественник Руслан Абдуллаев пишет, что под угрозой загрязнения находятся озеро Пясино, река Пясино и Карское море. Активист считает, что есть законные основания для введения ЧС федерального уровня, однако режим не вводят, а принятых для устранения разлива нефтепродуктов мер недостаточно. С Абдуллаевым согласен руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.

От протекшего резервуара до реки Амбарная около 12 километров, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до Пясино примерно 20 километров, так что мы предполагаем, что сегодня, 1 июня загрязнение уже достигло озера, — комментирует Книжников. — Дизельное топливо токсичнее нефти, и на данный момент ситуация приняла такой масштаб, при котором без мощной группировки сил и средств федерального уровня нельзя ожидать эффективной очистки. Напомню, что согласно законодательству РФ, разлив свыше 5000 тонн - это уже федеральный уровень.