В нерабочие дни томичи планируют путешествовать или спать

Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1526 россиян, в том числе и жители Томска, показал, что 59% респондентов поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней, 31% высказались против такой меры, а 10% затруднились с ответом.

Среди причин, по которым большинство томичей удовлетворены введением нерабочих дней – возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%). А 5% уверены, в том, что данная мера поможет в борьбе с эпидемией.

Большинство в эти дни планируют поехать в путешествие, проводить время с семьей, попробуют выспаться или займутся спортом.

«35% опрошенных не планируют отдыхать, потому что продолжат работать. Напомним, что нерабочие дни не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — отмечается в опросе.

Напомним, что президент страны Владимир Путин объявил новый период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы могут ввести нерабочие дни раньше или продлить их по необходимости.

Впервые нерабочие дни из-за пандемии COVID-19 были объявлены в России 30 марта 2020 года. Затем они несколько раз продлевались. Всего такой режим действовал 42 дня — до 11 мая. В последний раз по всей России нерабочие дни были объявлены весной 2021 года между майскими праздниками — с 4 по 7 мая.

В этот раз фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября итак выходные.