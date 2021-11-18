В нерабочие дни томичи стали в 1,5 раза больше отдыхать за онлайн-играми

МегаФон зафиксировал всплеск мобильного трафика на игровые сервисы в Томской области в начале ноября. Выясняем, какие онлайн-вселенные привлекают жителей региона.
Учебные каникулы, ноябрьские выходные и пасмурная погода за окном переключили внимание пользователей на отдых в виртуальных мирах. Анализ обезличенных данных показал, что за период нерабочих дней в начале месяца томичи провели за игрой в полтора раза больше времени, чем неделей ранее.
Специалисты МегаФона подтвердили, что проходить виртуальные миссии в основном предпочитают школьники и студенты — в течение года мобильная активность в игровой сфере повышалась именно в периоды учебных каникул. Например, в июле передача данных на гейминговые сервисы в Томской области выросла на 44%. За лето абоненты скачали 31% от годового игрового трафика. Как правило, после затяжных праздников и отдыха пользователи возвращаются в офлайн — сразу после январских и летних каникул мобильный трафик снижался на 14%.
Сейчас первое место в геймерском рейтинге Томской области занимает американская платформа Roblox, где пользователи могут самостоятельно создавать любые миры. Аудиторию приложения, в основном, составляют подростки, которые в игре осваивают простейшие основы программирования. Также поколение Z активно погружается в ролевую аниме-игру Genshin Impact китайского разработчика miHoYo — виртуальные испытания в мире Тейват на втором месте по популярности. Замыкают тройку сетевые бои легендарной игры Call of Duty: Mobile. Средний возраст аудитории самых популярных у томичей игр, согласно данным разработчиков, составляет 12 лет.
Топ-10 мобильных игр, по версии абонентов МегаФона в Томской области:
· Roblox;
· Genshin Impact;
· Mobile Legends: Bang Bang;
· Call of Duty: Mobile;
· Brawl Stars;
· PUBG MOBILE;
· Garena Free Fire;
· Minecraft;
· Clash Royale;
· Clash of Clans.
Интерес жителей области к играм на мобильных устройствах стабильно растет. За последние два месяца они играли в полтора раза больше, чем за аналогичный период в начале года. Всего с начала года региональные геймеры прокачали сеть МегаФона на 650 терабайт. Половина трафика пришлась на загрузку «тяжелого» игрового контента для ПК и игровых консолей. Скорость передачи данных МегаФона — самая высокая в регионе, по данным исследования международной компании Ookla, — позволяет комфортно играть и скачивать игры с крупнейших цифровых платформ, таких как Steam, PlayStation Store, Blizzard Entertainment, Ubisoft, GameLoft.
НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА