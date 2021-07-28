В некоторых домах Томска отключат холодную воду из-за повреждения водовода

На отдельных адресах во всех районах Томска возможно временное отключение холодного водоснабжения. Это связано с повреждением участка железобетонного водовода в районе 43 скважины.

Бригады ресурсоснабжающей организации уже устраняют аварию. Поэтому по ряду адресов до 00:00 часов 29 июля произвели отключение холодной воды для ремонта и замены поврежденного участка водовода.

Специалисты департамента городского хозяйства держат ситуацию с возобновлением подачи холодного водоснабжения под контролем. К медучреждениям организован подвоз воды. По ситуации будет решаться вопрос с обеспечением водой жилого сектора.