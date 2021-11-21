В Научной библиотеке ТГУ оцифровали одну из первых университетских газет России

«На оцифровку 1967 выпусков газеты ушло четыре месяца. Это архив с 1931 по 2000 годы. Все последующие выпуски уже есть в «цифре» и представлены на сайте Alma Mater. К сожалению, первые два выпуска газеты за все время найти так и не удалось. Из самых давних сохранился третий номер газеты под названием «В бой за темпы и качество» от 8 января 1932 года. Вместе с тем при оцифровке нам не пришлось реставрировать ни один из номеров, поскольку все они сохранились очень хорошо», — рассказал директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев.

За время своего существования газета несколько раз меняла название. Около года она выходила под названием «В бой за темпы и качество», в 1932 году газету переименовали в «За качество кадров». С 1936 до 1939 из-за нехватки бумаги она выходила в виде стенгазеты, с 1939 по 1947 был перерыв. В 1947 году издание вернулось, но уже под новым названием — «За советскую науку». В 1991 году на одном из заседаний ученого совета ректор ТГУ Юрий Макушкин предложил сменить название газеты, поскольку наука не может быть ни советской, ни какой-либо другой, она интернациональна. Тогда газета получила свое название, под которым выходит до сих пор, — Alma Mater.