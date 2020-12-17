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17 декабря,
2020
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В Нагорном Иштане открывается музей знаменитого полярника Ивана Ялина

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Нагорном Иштане, живописнейшем месте Томской области,  открывается дом-музей знаменитого томского путешественника, полярника Ивана Ялина. Теперь здесь можно будет не только полюбоваться деревянной церковью Петра и Павла и посмотреть место, где снимал свой фильм «Сибириада» Андрей Кончаловский, но и узнать о жизни участника первой в мире успешной автономной экспедиции до Северного полюса «Полярная дуга». 

Уникальный ледовый поход состоялся  весной 1994 года. Команда из восьми человек стартовала с самой северной точки архипелага Северная Земля, мыса Арктический, и автономно преодолела весь маршрут. За 64 дня весь путь был пройден без подлетов авиации, без пополнения запасов продовольствия или горючего, без замены снаряжения, а также без использования собачьих упряжек, мотосаней и прочих вспомогательных транспортных средств. 

Первые экскурсии в доме-музее Ивана Ялина пройдут 19 и 20 декабря. Их организует инициативная группа томичей под руководством Оксаны Тугановой. Расписание экскурсий и стоимость можно посмотреть в официальной группе музея во ВКонтакте.

Иван Ялин в центре фото
Иван Ялин в центре фото
Фото: risk.ru

Иван Ялин ушел из жизни в июле 2020 года. Ему было 82 года. Последние двадцать лет он жил в своем доме в Нагорном Иштане. Иван Федорович — заслуженный путешественник России, мастер спорта СССР по спортивному туризму. Один из организаторов туристского клуба «Янтарь». В течение многих лет являлся его президентом. Всего Иван Ялин совершил более ста походов. Диапазон его путешествий — Саяны, Камчатка, Курилы, пустыни Средней Азии, Алтай, Кавказ, Антарктида, Арктика. Кроме того, он организовал культурно-просветительский клуб «19 октября», в рамках которого проводил литературные вечера, посвященные творчеству Пушкина. Пушкинские вечера Иван Федорович устраивал и в своем доме в Нагорном Иштане, куда на день рождения поэта приезжали друзья путешественника.

Адрес дома-музея Ивана Ялина: деревня Нагорный Иштан (Моряковского рйона), ул. Церковная, д. 219.

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