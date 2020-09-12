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12 сентября,
2020
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Новости

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

МВД подготовило новый регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Теперь водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не будут сдавать экзамен на площадке для получения прав, говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Напомним, с инициативой объединить «город» и «площадку» при сдаче экзамена на водительские права в апреле 2019 года выступили МВД и Минэкономразвития. Тогда ведомства согласовали изменения и направили законопроект на экспертизу в Минтранс и Минюст.

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан «с учетом изменений правил проведения экзаменов, предусматривающих проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях реальной дорожной обстановки».


«Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадрициклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов», — говорится в документе.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

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