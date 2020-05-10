Добрые новости
10 мая,
2020
Новости

В МВД отказались ужесточать ответственность за побои

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

МВД отказалось ужесточать административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП «Побои», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. Министерство назвало эти изменения нецелесообразными, «поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной»

В МВД заявили, что перевод ответственности за побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения «позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».


Сейчас домашнее насилие квалифицируется по статье «Побои». В качестве наказания по ней предусмотрены административный штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Правозащитники отмечают, что чаще всего суды в качестве меры наказания назначают штраф, который зачастую ухудшает финансовое положение семьи, а по размеру равен штрафу за неправильную парковку. 


«Депутаты Госдумы должны перевести эту статью в число статьей публичного обвинения. Нужно, чтобы человек, который распускает руки, понимал: дальше от решения женщины ничего не зависит, а теперь им серьезно занимается полиция. Мы, конечно, должны сказать «большое спасибо» депутатам, благодаря которым произошла декриминализация домашнего насилия. Это сработало как руководство к действию. На высшем уровне домашним садистам дали понять: делай, что хочешь. За избиение жены — штраф. Как за парковку в неправильном месте», — говорила директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.Нет» Анна Ривина.

Ранее авторы законопроекта по борьбе с домашним насилием Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они сообщили, что после введения режима самоизоляции число жалоб на домашнее насилие выросло, и попросили отменить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина, увеличить число убежищ для них, обязать полицейских немедленно реагировать на сообщения о случаях насилия в семье. Омбудсмен Татьяна Москалькова также отметила, что в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в то время как в марте их было около 6 тыс. 

Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов и, если это окажется нужным, внести соответствующие предложения в правительство. В МВД отметили, что роста правонарушений в семейно-бытовой сфере не произошло, а напротив сократилось.  В апреле во время режима самоизоляции было совершено 7,7 тыс. подобных преступлений — по информации МВД, это на 23,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Читайте также:

Домашнее насилие: штраф в пять тысяч за удар

Взаперти с опасностью
«В полиции меня спросили: зачем вы пришли, у нас тут карантин»

ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.