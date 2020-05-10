В МВД отказались ужесточать ответственность за побои

В МВД заявили, что перевод ответственности за побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения «позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».





Сейчас домашнее насилие квалифицируется по статье «Побои». В качестве наказания по ней предусмотрены административный штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Правозащитники отмечают, что чаще всего суды в качестве меры наказания назначают штраф, который зачастую ухудшает финансовое положение семьи, а по размеру равен штрафу за неправильную парковку.





«Депутаты Госдумы должны перевести эту статью в число статьей публичного обвинения. Нужно, чтобы человек, который распускает руки, понимал: дальше от решения женщины ничего не зависит, а теперь им серьезно занимается полиция. Мы, конечно, должны сказать «большое спасибо» депутатам, благодаря которым произошла декриминализация домашнего насилия. Это сработало как руководство к действию. На высшем уровне домашним садистам дали понять: делай, что хочешь. За избиение жены — штраф. Как за парковку в неправильном месте», — говорила директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.Нет» Анна Ривина.



Ранее авторы законопроекта по борьбе с домашним насилием Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они сообщили, что после введения режима самоизоляции число жалоб на домашнее насилие выросло, и попросили отменить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина, увеличить число убежищ для них, обязать полицейских немедленно реагировать на сообщения о случаях насилия в семье. Омбудсмен Татьяна Москалькова также отметила, что в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в то время как в марте их было около 6 тыс.



Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов и, если это окажется нужным, внести соответствующие предложения в правительство. В МВД отметили, что роста правонарушений в семейно-бытовой сфере не произошло, а напротив сократилось. В апреле во время режима самоизоляции было совершено 7,7 тыс. подобных преступлений — по информации МВД, это на 23,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.



Читайте также:

Домашнее насилие: штраф в пять тысяч за удар



Взаперти с опасностью

«В полиции меня спросили: зачем вы пришли, у нас тут карантин»



ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно

