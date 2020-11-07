В МСЧ №2 умер томский кардиолог Валерий Шиканков
В МСЧ №2 Томска умер известный томский кардиолог Валерий Шиканков, сообщили сразу несколько источников. Родственники сообщают, что он не мог дождаться скорой помощи и добиться своевременной госпитализации.
«На 64 году жизни после тяжелой болезни в реанимации МСЧ № 2 отошел ко Господу Валерий Шиканков – кардиолог, член Томского отделения всероссийского Общества православных врачей (ОПВ)», — написали в пятницу, 6 ноября, в социальных сетях Томской епархии.
Известно, что Валерий Шиканков начинал работать врачом скорой помощи, позже был кардиологом, в том числе в НИИ кардиологии, работал терапевтом. На пенсии безвозмездно принимал пациентов как участник Всероссийского общества православных врачей в Томске и селах Томской области, в том числе удаленных.
«Вчера в МСЧ № 2 наш мир покинул замечательный человек и врач Валерий Алексеевич Шиканков. Заведовал отделениями НИИ кардиологии и ОКБ, работал реаниматологом, помогал там, где была недоступна медицинская помощь. Светлая память!» — написал Владимир Евтушенко в фейсбук-группе «Всемирный союз томичей».
Ранее в группе «Жесть Томска» публиковался пост от родственников о том, что Валерий Шиканков находится в МЧС № 2 на ИВЛ в тяжелом состоянии.
«Шиканков Валерий Алексеевич, врач-кардиолог, 63 года, всю жизнь посвятивший медицине, работая в скорой помощи и кардиоцентре! Сейчас, на пенсии, продолжает работать бесплатно врачом в благотворительной организации, ездит в труднодоступные уголки, оказывая медпомощь тем, кто не может доехать до больницы. Как человек, спасший не одну сотню жизней, оказался в круге медицинского ада, не способный получить элементарное медобслуживание. А именно: ожидание скорой помощи при критическом дыхании в течение 3 суток. В приемной медчасти ему недоступен был кислород, его делили по очереди с другими, задыхающимся! Я считаю, это дикая медицинская катастрофа! Полная разворованность! Где деньги администрации, выделенные Минздравом на новые койко-места и аппараты ИВЛ?» — говорится в посте.
К посту также прикреплены две видеозаписи. Ниже публикуем сообщение племянницы Николая Шиканкова.
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Мой дядя был убит медициной нашей страны и конкретно критичным нищенским положением больницы! ⠀ ⠀ Человек, невероятной доброты, альтруист, посвятивший всю свою жизнь медицине и спасению людей, проработавший много лет на Скорой и в реанимации, скончался сегодня от COVID-19 в адовых условиях МедСанЧасти2 г Томска!⠀ ⠀ Куда теперь деть горечь и безысходность!! Меня раздирает несправедливость! Мог ли он выжить , попав в госпиталь, когда уже было слишком поздно!! ?Сначала 3-хдневные попытки вызвать скорую не увенчались успехом. ⠀ Потом, пешком прийдя с t 40’ на станцию скорой помощи, был отправлен обратно домой, т к им «не положено» класть человека с поражением менее 30%! ⠀ Поражение достигло 80% в итоге за считаные дни, но как об этом узнать если нет в г. Томске возможности сделать КТ даже платно.. ⠀ ⠀ Добившись госпитализации в 2 МСЧ, он оказался лежать на стульях в коридоре, задыхаясь без кислорода! ⠀ Как в этом кромешному аду можно было надеется, что больница обеспечена нужными лекарствами , новыми ИВЛ и тд ?!!!! Если Там даже не было элементарно антисептиков и одеял!!! ⠀ Нищета больниц по всей стране убила кучу людей, которые могли бы выжить! ⠀ Глав врач говорит, что все прекрасно и всего хватает, и в статистике отобразили сегодня, что умерло всего 3 человека, хотя мой брат стоял сегодня в огромной очереди за умершими в МСЧ.. ⠀ ⠀ Информация в новостях про то, что закончился кислород в больнице совпало с горем в нашей семье!!! Потом информацию опровергли... Не хочу никого обвинять, но не бывает дыма без огня! ⠀ Почему такое вообще возможно в реанимациях!!! ⠀ ⠀ Несправедливость зачастую затрагивает самых достойных людей! Удар пандемии приняло поколение, которое строило наше светлое будущее и мне больно видеть в глазах старшего поколения недоумение, сожаление и разочарование от отсутствия совести и разумности современных управленцев, от чьих действий, бездействий и откровенного воровства страдают простые люди! Я глубоко переживаю за всё, что происходит в нашей стране и я не знаю как это принять.. ⠀ ⠀ Светлая память доктору от Бога Валерию Алексеевичу Шиканкову🙏🏻
Публикация от Marina Gradskaya (@_mrsworld_)
UPD: 7 ноября 2020 года, 20:09. Добавлен комментарий
Главврач МСЧ № 2 Алексей Михленко прокомментировал сообщение Агентства новостей ТВ2 и публикации родственников кардиолога Валерия Шиканкова.
«Информация, опубликованная со слов живущей в Москве племянницы известного кардиолога, не соответствует действительности. Неприятно читать такие вещи, когда знаешь ситуацию изнутри. Что касается смерти нашего уважаемого коллеги, которого знаю многие годы, Валерия Алексеевича Шиканкова, скажу, что тактика ведения лечения пациента в ежедневном режиме согласовывалась с ведущим медицинским центром страны: телемедицинские консультации проводились со специалистами Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, со специалистами Томской областной клинической больницы, с опытным клиническим фармакологом. Несколько недель Валерий Алексеевич провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, которым поддерживается необходимая концентрация кислорода, в тяжелом состоянии. COVID-19 оказался настолько коварным, что привел в ситуации с врачом к сепсису. Наверное, это правильно оправдываться в СМИ и в социальных сетях за каждую гибель от этого непредсказуемого вируса, но хотелось бы заняться своей работой. Да, мы небогатая региональная больница, но благодаря поддержке нашего региона у нас есть все для оказания помощи тяжелобольным людям с новой коронавирусной инфекцией. И врачи ежедневно несут вахту и порой ложатся рядом со своими пациентами и коллегами на больничную койку. Мы многие знали Валерия Алексеевича лично и старались сделать для него все возможное – и коллектив реанимации, и коллектив всей больницы. Вы не представляете, какую горечь испытывает врачебное сообщество Томска, теряя своих коллег», — сказал Михленко.
Отметим, ранее в соцсетях неоднокрано появлялась информация, что в томской МСЧ № 2 не хватает кислорода для пациентов с дыхательной недостаточностью. С такой же информацией в нашу редакцию обращались читатели. Главврач МСЧ № 2 позже опроверг эту информацию. Также глава Минздрава поручил Росздравнадзору проверить «сидячую госпитализацию» в томской МЧС № 2.
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