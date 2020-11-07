В МСЧ №2 умер томский кардиолог Валерий Шиканков

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В МСЧ №2 Томска умер известный томский кардиолог Валерий Шиканков, сообщили сразу несколько источников. Родственники сообщают, что он не мог дождаться скорой помощи и добиться своевременной госпитализации.

«На 64 году жизни после тяжелой болезни в реанимации МСЧ № 2 отошел ко Господу Валерий Шиканков – кардиолог, член Томского отделения всероссийского Общества православных врачей (ОПВ)», — написали в пятницу, 6 ноября, в социальных сетях Томской епархии.

Известно, что Валерий Шиканков начинал работать врачом скорой помощи, позже был кардиологом, в том числе в НИИ кардиологии, работал терапевтом. На пенсии безвозмездно принимал пациентов как участник Всероссийского общества православных врачей в Томске и селах Томской области, в том числе удаленных.

Фото: взято из соцсетей

«Вчера в МСЧ № 2 наш мир покинул замечательный человек и врач Валерий Алексеевич Шиканков. Заведовал отделениями НИИ кардиологии и ОКБ, работал реаниматологом, помогал там, где была недоступна медицинская помощь. Светлая память!» — написал Владимир Евтушенко в фейсбук-группе «Всемирный союз томичей».

Ранее в группе «Жесть Томска» публиковался пост от родственников о том, что Валерий Шиканков находится в МЧС № 2 на ИВЛ в тяжелом состоянии.



«Шиканков Валерий Алексеевич, врач-кардиолог, 63 года, всю жизнь посвятивший медицине, работая в скорой помощи и кардиоцентре! Сейчас, на пенсии, продолжает работать бесплатно врачом в благотворительной организации, ездит в труднодоступные уголки, оказывая медпомощь тем, кто не может доехать до больницы. Как человек, спасший не одну сотню жизней, оказался в круге медицинского ада, не способный получить элементарное медобслуживание. А именно: ожидание скорой помощи при критическом дыхании в течение 3 суток. В приемной медчасти ему недоступен был кислород, его делили по очереди с другими, задыхающимся! Я считаю, это дикая медицинская катастрофа! Полная разворованность! Где деньги администрации, выделенные Минздравом на новые койко-места и аппараты ИВЛ?» — говорится в посте.

К посту также прикреплены две видеозаписи. Ниже публикуем сообщение племянницы Николая Шиканкова.