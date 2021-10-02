В медсанчасти №2 будут лечить детей с коронавирусом

Отделение на 45 коек для госпитализации детей с COVID-19 открылось на базе медико-санитарной части № 2 Томска, сообщает обладминистрация. Ранее детей с коронавирусом госпитализировали в детскую инфекционную больницу им. Г.Е. Сибирцева.

«Такое решение принято, в том числе, с целью большей доступности наблюдения детей узкими специалистами, которые работают в детском отделении МСЧ № 2. Ранее, в случае такой необходимости, специалисты приглашались на осмотр в детскую инфекционную больницу. Кроме того, в медико-санитарной части есть возможность госпитализации детей вместе с родителями», – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева, отметив, что такие пожелания часто поступали от родителей.

В МСЧ № 2 есть возможность проведения компьютерной томографии, рентгенологического и иных исследований.

В детской инфекционной больнице им. Г.Е. Сибирцева будут принимать детей с другими инфекционными заболеваниями: дифтерией, инфекционным мононуклеозом, вирусным гепатитом, иерсиниозом, псевдотуберкулезом, энтеровирусной инфекцией, ангиной, острым менингитом и острыми кишечными инфекциями.

Ранее сообщалось, что в томской областной детской больнице проводят обследования детей, перенесших COVID-19. С августа 2020 года в учреждении осмотр врачей прошли 800 детей.

Обследование проходит в несколько этапов, на первом родители заполняют анкету. После этого дети проходят комплекс исследований: электрокардиографию и эхокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ, анализ на биохимию, коагуляционный и иммунный статус. Когда результаты готовы, пациентов осматривает врач-педиатр, при необходимости направляет к узким специалистам.

Получить направление в областную детскую больницу и проверить состояние здоровья ребенка, переболевшего COVID-19, можно, обратившись к педиатру в поликлинике по месту прикрепления.