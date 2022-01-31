В Москве убили и расчленили Мисс-Кузбасс-2010. Ее тело до сих пор не найдено

В Москве убили Мисс-Кузбасс-2010 30-летнюю Ксению Сапожкову, сообщает телеграм-канал 112. Ее тело до сих пор не найдено. Главный подозреваемый по делу — заместитель начальника отдела московского метро и муж убитой Александр Попов.

Сообщается, что 11 января 36-летний мужчина заявил в полицию о пропаже своей супруги. Он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже мужчина сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десна. Однако работавшие на месте водолазы ничего не нашли. После Попов начал отрицать вину и взял статью 51, не став свидетельствовать против себя.

Также следователям удалось установить, что Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а посты в Инстаграме от ее имени публиковал муж. Он же отвечал на сообщения друзьям и родственникам супруги. Общую дочь мужчина отправил в Новокузнецк к родственникам жены.

Суд арестовал Александра Попова на два месяца. Следствие продолжается.