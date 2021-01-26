В Москве суд снова продлил арест томскому ученому Луканину, обвиненному в госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил до 29 апреля арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 26 января мера пресечения в отношении Луканина Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, в виде заключения под стражу продлена на три месяца, то есть до 29 апреля 2021 года», — сказали в суде.





Ранее сообщалось, что после того, как суд в Томске отправил в СИЗО Александра Луканина, его сразу перевели в «Лефортово». Ни защите, ни семье о переводе никто не сообщил. Позже член ОНК Марина Литвинович рассказала, что Луканин находится в СИЗО «Лефортово». Общаться с правозащитниками он отказывается.





Напомним, что 1 октября томского ученого задержали сотрудники ФСБ, обвинив в передаче неких технологий Китаю. Официальных комментариев по поводу задержания Александра Луканина от силовиков до сих пор нет. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».