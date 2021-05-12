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12 мая,
2021
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В Москве простились с Егором Лигачевым

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Церемония прощания с Егором Лигачевым, который с 1965 по 1983 год возглавлял Томскую область, состоялась 11 мая в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Вместе с родными Егора Кузьмича в ней приняли участие члены Томского землячества в Москве во главе с академиком Геннадием Месяцем, томские и российские политики.


Был на похоронах и губернатор Сергей Жвачкин. «Для меня образ настоящего коммуниста – это образ Лигачева. Ведь не зря говорят, что он даже ошибался честно и добропорядочно. Хотя больших ошибок у него не было, – сказал на гражданской панихиде губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Егор Кузьмич Лигачев внес неоценимый вклад в развитие науки, промышленности и культуры Томской области, его имя навсегда вписано в историю нашего региона».


Егора Лигачева с воинскими почестями похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Он скончался на 101-м году жизни 7 мая в ЦКБ. Бывший секретарь ЦК КПСС попал в больницу в начале апреля из-за проблем с легкими. У него была двусторонняя пневмония. По словам сына Александра Лигачева, коронавируса у отца не было.


По данным ТАСС, возложить цветы и почтить память Егора Лигачева пришли более 100 человек.

ТВЦ
ТВЦ
В Москве простились с Егором Лигачевым
В Москве простились с Егором Лигачевым
В Москве простились с Егором Лигачевым
В Москве простились с Егором Лигачевым

Материал ТВ2, подготовленный к 100-летию Егора Лигачева, читайте здесь

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