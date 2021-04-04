В Москве открыли мемориальную доску в честь томского космонавта Рукавишникова

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В Москве установили мемориальную доску томскому советскому космонавту Николаю Рукавишникову. Бронзовую доску установили на доме, где он жил в Москве.

Фото: https://ostankino.mos.ru

Как сообщает администрация Останкинского района Москвы, в торжественной церемонии приняли участие представители Роскосмоса, Мин­обороны, департамента культурного наследия Москвы, родственники Рукавишникова, его земляки из Томска и космонавты, работавшие с ним.

На церемонии присутствовала внучка космонавта Алена Рукавишникова. Она рассказала, что была совсем маленькой, когда дедушки не стало.

Мемориальная доска находится на на улице Хованской, 3 в Москве.

Фото: Николай Рукавишников