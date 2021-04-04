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04 апреля,
2021
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Новости

В Москве открыли мемориальную доску в честь томского космонавта Рукавишникова

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Москве установили мемориальную доску томскому советскому космонавту Николаю Рукавишникову. Бронзовую доску установили на доме, где он жил в Москве.

В Москве открыли мемориальную доску в честь томского космонавта Рукавишникова
Фото: https://ostankino.mos.ru

Как сообщает администрация Останкинского района Москвы, в торжественной церемонии приняли участие представители Роскосмоса, Мин­обороны, департамента культурного наследия Москвы, родственники Рукавишникова, его земляки из Томска и космонавты, работавшие с ним.


На церемонии присутствовала внучка космонавта Алена Рукавишникова. Она рассказала, что была совсем маленькой, когда дедушки не стало.


Мемориальная доска находится на на улице Хованской, 3 в Москве. 

prabook.com
prabook.com
Фото: Николай Рукавишников

Николай Рукавишников — дважды Герой Советского Союза, первый гражданский командир космического корабля и первый космонавт, сумевший посадить корабль вручную в аварийном режиме. 


Родился Николай Рукавишников 18 сентября 1932 года в Томске. В 1957 году он закончил Московский инженерно-физический институт и устроился в Конструкторское бюро под руководство знаменитого инженера Павла Королева. Через 10 лет Николай попал в отряд советских космонавтов и прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют».

Завершив карьеру космонавта, в 1985 году  Николай Рукавишников стал председателем Федерации космонавтики СССР, а с 1991 года — президентом Федерации космонавтики Российской Федерации. Скончался Николай Рукавишников 19 октября 2002 года.  


Почти через 10 лет после смерти Рукавишникова в Томск доставили его автомобиль — изготовленную по спецзаказу черную «Волгу», последние семь лет простоявшую в гараже. Пробежать «Волга» успела немного — всего 50 тысяч километров. В автомобиле перебрали двигатель, отремонтировали колеса, покрасили корпус, отреставрировали приборную доску и заменили не поддающиеся восстановлению велюровые сиденья на новые. После реставрации авто получило постоянное место в экспозиции Музея истории Томска.


В 2011 году у памятника Николая Рукавишникову на Белом озере, который установили в 1978 году, открылась и памятная стела. Десятиметровый каркас, увенчанный куполом парашюта, обрамляет настоящую спусковую капсулу космического аппарата «Союз». Еще при жизни космонавт удостоился звания почетного гражданина города Томска.


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