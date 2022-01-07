В Москве от коронавируса скончался экс-полпред президента в Сибири Анатолий Квашнин

В Москве на 76-ом году жизни от коронавируса умер экс-полпред президента в Сибири, бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в вооруженных силах.

«Такая информация по поводу Анатолия Васильевича. Он месяц лежал с ковидом, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — рассказал «Газете.Ru» источник.

Анатолий Квашнин возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год. С сентября 2004 года по 2010 год занимал должность полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.