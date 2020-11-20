В Минтруде предложили изменить условия выплаты накопительной пенсии

Минтруд попросил Пенсионный фонд России проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в ПФР. Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 % минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом в ведомстве отметили, что пока не вынесены решения о принятии каких-либо изменений законодательства в этой сфере.

В настоящее время гражданам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счете скопилось достаточно средств для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 % по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Единовременно такие выплаты выдаются при условии, что объем накоплений не достиг этого уровня.





Размер средней пенсии в РФ составляет около 15 тыс. рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей, то есть гражданину необходимо иметь почти 200 тыс. рублей на счете.





В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.



В России с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.