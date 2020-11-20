Добрые новости
20 ноября,
2020
Новости

В Минтруде предложили изменить условия выплаты накопительной пенсии

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Минтруд попросил Пенсионный фонд России проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в ПФР.

Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 % минимального размера оплаты труда (МРОТ).

При этом в ведомстве отметили, что пока не вынесены решения о принятии каких-либо изменений законодательства в этой сфере.

В настоящее время гражданам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счете скопилось достаточно средств для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 % по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Единовременно такие выплаты выдаются при условии, что объем накоплений не достиг этого уровня.


Размер средней пенсии в РФ составляет около 15 тыс. рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей, то есть гражданину необходимо иметь почти 200 тыс. рублей на счете.


В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей.


В России с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.