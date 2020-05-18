В Министерстве труда предложили снизить размер накопительной пенсии

Минтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, пишут «Известия». По данным издания, вся сумма накоплений, которую граждане России смогут начать получать с момента выхода на пенсию, будет делиться на это время. «Известия» поясняют, что если рассчитывать от суммы в 100 тыс. рублей, то ежемесячная выплата пенсионерам составит 378 рублей, в то время как в 2020 году эта сумма составила бы 387 рублей.



В пояснительной записке Минтруд привел данные Росстата. Согласно им, получателями пенсии в 2021 году могут быть 919,6 тыс. мужчин и 1 млн женщин, при этом ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно (202 и 318 месяцев).



Однако риска в том, что россияне не успеют получить накопительную пенсию, нет, отметили в Минтруде. Граждане имеют право забрать ее единовременно или передать по наследству, пояснили в ведомстве. Помимо этого, размер накопительной части пенсии не влияет на сумму страховой, которая рассчитывается, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина, добавили в нем.





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