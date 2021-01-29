В Министерстве образования объявили о возвращении вузов к очному обучению

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков приказал вузам, подведомственным его министерству, возобновить с 8 февраля очное обучение «по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора».





«При этом вузам необходимо предпринять профилактические меры, рекомендованные к соблюдению Роспотребнадзором, а именно: создать условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами, обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех лиц, входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений во время перерывов, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении Министерства.





Ранее несколько вузов Москвы сообщили, что готовы вернуться к очному обучению с 8 февраля. Такое решение, в частности, приняли в МГУ, МГТУ имени Баумана и МГИМО. В то же время Высшая школа экономики сообщила, что вернется к офлайн-обучению в гибридном формате с 29 марта. Томские вузы также сообщили о готовности начать обучение в очном формате.





Вузы, подведомственные министерству науки и высшего образования, перешли на дистанционный режим обучения 13 ноября 2020 года.





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