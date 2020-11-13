В Минфине подняли минимальную цену на водку

Минимальная розничная цена на водку в России с 2021 года вырастет почти на 6%. Это до 243 рублей за 0,5 литра. Приказ Минфина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляет 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей). Таким образом, со следующего года водка подорожает на 5,7%. Ранее Минфин предлагал с 2021 года повысить ее цену до 238 рублей.







Согласно приказу ведомства, минимальная отпускная цена на водку у производителей со следующего года составит 203 рубля, оптовая цена - 210 рублей за 0,5 литра. Также с 2021 года вырастут минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).







Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.