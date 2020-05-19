В микрорайоне Черемошники почти на сутки отключат холодную воду

В микрорайоне Черемошники из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Воды не будет с 09:00 до 23:30 20 мая по следующим адресам:
- ул. Героев Чубаровцев, 18, 22, 33;
- пер. Донской, 34;
- ул. Каховская, 52, 56, 58, 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 47, 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
- ул. Крымская, 39, 42, 43, 44, 46, 50, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 81;
- ул. Первомайская, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68-74, 76, 78-84, 49, 51, 53, 53 стр. 2, 55, 57, 59, 61, 63/1, 63/2, 65, 65/1, 65а;
- ул. Севастопольская, 93, 95, 99, 99 стр. 1;
- ул. Ферганская, 44, 46.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.