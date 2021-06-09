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09 июня,
2021
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Новости

В Михайловской роще спустя два года после жалоб закрыли подлежащую сносу заправку

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Автогазозаправочную станцию у Михайловской рощи признали самовольной постройкой и намерены снести, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Ранее томичи неоднократно жаловались на ее размещение. 

В Михайловской роще спустя два года после жалоб закрыли подлежащую сносу заправку

Ранее томичи жаловались на расположение этой площадки. Они опасались, что нарушены нормы безопасности — заправка, по их мнению, находилась слишком близко к детской площадке. При этом заправка появилась раньше, чем детская площадка.


Два года назад начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Сергей Аушев не мог ответить на вопрос, насколько соблюдены нормативы при строительстве. На вопрос журналистов, если вдруг выяснится, что нормы безопасности не соблюдены, то не придется ли демонтировать газовую заправку, начальник департамента архитектуры и строительства Андрей Алексеев сообщил, что скорее придется убирать детскую площадку.

Администрация города обратилась с иском в суд в отношении компании «Драйв». По мнению мэрии, у компании не было разрешительной документации на строительство, поэтому при возведении объекта были нарушены градостроительные нормы и правила.


Суд признал сооружение незаконной постройкой и обязал организацию снести АГЗС. Судебные приставы выехали на АГЗС, перекрыли вентиль подачи топлива из резервуара, а также опечатали кассовое оборудование, колонки, пистолеты.


Приставы будут регулярно выезжать на пр. Комсомольский, 6а и проверять исполнение судебного решения, чтобы не допустить возобновления работы объекта.

В Михайловской роще спустя два года после жалоб закрыли подлежащую сносу заправку
В Михайловской роще спустя два года после жалоб закрыли подлежащую сносу заправку
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