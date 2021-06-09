В Михайловской роще спустя два года после жалоб закрыли подлежащую сносу заправку

Ранее томичи жаловались на расположение этой площадки. Они опасались, что нарушены нормы безопасности — заправка, по их мнению, находилась слишком близко к детской площадке. При этом заправка появилась раньше, чем детская площадка.





Два года назад начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Сергей Аушев не мог ответить на вопрос, насколько соблюдены нормативы при строительстве. На вопрос журналистов, если вдруг выяснится, что нормы безопасности не соблюдены, то не придется ли демонтировать газовую заправку, начальник департамента архитектуры и строительства Андрей Алексеев сообщил, что скорее придется убирать детскую площадку.