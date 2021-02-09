В Михайловской роще построят велодорожки

О планах благоустройства Михайловской рощи в 2021 году рассказала мэрия Томска после объезда благоустраиваемых спортивных объектов города. В нем приняли участие заммэра по соцполитике Константин Чубенко и член СовФеда от Томской области Владимир Кравченко.





«В 2021 году планируется благоустроить велопешеходные дорожки, которые в зимнее время будут использоваться для лыжни, смонтировать освещение. По предложению томичей здесь оборудуют отдельную площадку для выгула собак, установят туалеты и расширят зону парковки», — говорится в сообщении.





Ранее мэрия сообщала, что также в Михайловской роще оборудуют скейт-парк и площадку для паркура. В 2020 году здесь завершилось обустройство футбольной площадки с мягким покрытием, а также трибун. Также в 2020 году рабочие подрядчика мэрии начали расширять пешеходные дорожки. Некоторые томичи назвали работы «варварским благоустройством», так как плиточное покрытие начали прокладывать через лес, подрубая корни деревьев. Кроме того, пешеходная дорожка по проекту проходит по краю достопримечательности рощи — историческому фонтану, установленному здесь владельцем парка купцом Михайловым в конце XIX века.