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10 ноября,
2020
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В Михайловской роще построят площадки для выгула собак и паркура

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Администрация Томска сообщает, что специалисты муниципального «Проектно-сметного бюро» завершают работу над проектом благоустройства верхней террасы природного парка в Октябрьском районе Томска. V-VIII очереди проекта предполагают дальнейшее развитие спортивной и пешеходной зоны.


Так, авторы проекта предлагают в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжить пешеходные связи, смонтировать освещение, обустроить площадку для занятий паркуром и скейтпарк. Также здесь будет оборудована отдельная площадка для выгула собак. В ближайшее время проект будет направлен на экспертизу, позже его обсудят члены областного Градостроительного совета. Об обсуждению с общественностью проекта благоустройства Михайловской рощи в мэрия ничего не сообщает.

В Михайловской роще построят площадки для выгула собак и паркура

В этом году подрядчик администрации завершает строительство площадки для мини-футбола с мягким покрытием и трибун. Уже расширена автомобильная парковка и пешеходные дорожки. Во время прокладывания дорожек случился скандал«Варварское благоустройство», Михайловская роща попала под каток «благоустройства», «не благоустройство, а просто освоение бюджетных средств» — именно так томичи охарактеризовали то, что произошло этой осенью на небольшом кусочке леса в черте города. Проект был сделан все тем же замечательным «Проектно-сметным бюро» администрации Томска. Т.е. можно сказать, что идея уложить плиточное покрытие прямо в лесу, подрубив корни деревьев, принадлежит непосредственно мэрии. Более того, пешеходная дорога так удачно спроектирована, что проходит аккурат по краю достопримечательности рощи — историческому фонтану, установленному здесь владельцем парка, купцом Михайловым, в конце XIX века.

В Михайловской роще построят площадки для выгула собак и паркура
Фото: Дмитрий Беляев

При этом мэр Томска Иван Кляйн заявляет, что «при благоустройстве Михайловской рощи мы максимально сохраняем природную среду и создаем условия для комфортного семейного отдыха томичей с учетом потребностей маломобильных граждан». 

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