В Михайловской роще построят площадки для выгула собак и паркура

Так, авторы проекта предлагают в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжить пешеходные связи, смонтировать освещение, обустроить площадку для занятий паркуром и скейтпарк. Также здесь будет оборудована отдельная площадка для выгула собак. В ближайшее время проект будет направлен на экспертизу, позже его обсудят члены областного Градостроительного совета. Об обсуждению с общественностью проекта благоустройства Михайловской рощи в мэрия ничего не сообщает.

В этом году подрядчик администрации завершает строительство площадки для мини-футбола с мягким покрытием и трибун. Уже расширена автомобильная парковка и пешеходные дорожки. Во время прокладывания дорожек случился скандал. «Варварское благоустройство», Михайловская роща попала под каток «благоустройства», «не благоустройство, а просто освоение бюджетных средств» — именно так томичи охарактеризовали то, что произошло этой осенью на небольшом кусочке леса в черте города. Проект был сделан все тем же замечательным «Проектно-сметным бюро» администрации Томска. Т.е. можно сказать, что идея уложить плиточное покрытие прямо в лесу, подрубив корни деревьев, принадлежит непосредственно мэрии. Более того, пешеходная дорога так удачно спроектирована, что проходит аккурат по краю достопримечательности рощи — историческому фонтану, установленному здесь владельцем парка, купцом Михайловым, в конце XIX века.