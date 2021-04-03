Добрые новости
03 апреля,
2021
Новости

В Междуреченске обрушилась стена школы: видео

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Кемеровской области в городе Междуреченск обрушилась стена у школы. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте». Никто не пострадал.

На видео рухнул кусок стены, а также межэтажные перекрытия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).


Следователи по Кемеровской области рассказали, что 2 апреля около 22 вечера обрушилась часть стены и кровли пристройки к зданию средней общеобразовательной школы № 2, никто не пострадал. 

Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение, — отметили в СК.

Следователи назначили судебную строительную экспертизу, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения.


В школе изъяли всю документацию, чтобу установить, кто и когда занимался ремонтом в учреждении.


Я ПОДДЕРЖИВАЮ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.