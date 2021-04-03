В Междуреченске обрушилась стена школы: видео

Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение, — отметили в СК.