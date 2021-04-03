В Междуреченске обрушилась стена школы: видео

В Кемеровской области в городе Междуреченск обрушилась стена у школы. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте». Никто не пострадал.
На видео рухнул кусок стены, а также межэтажные перекрытия.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователи по Кемеровской области рассказали, что 2 апреля около 22 вечера обрушилась часть стены и кровли пристройки к зданию средней общеобразовательной школы № 2, никто не пострадал.
Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение, — отметили в СК.
Следователи назначили судебную строительную экспертизу, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения.
В школе изъяли всю документацию, чтобу установить, кто и когда занимался ремонтом в учреждении.
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