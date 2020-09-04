В месте разлива под Норильском зафиксировали превышение концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) зафиксировали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов в районе аварии на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Красноярского края.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива . Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По факту разлива возбуждены четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей предприятия. Один из фигурантов - бывший глава Норильска Ринат Ахметчин.

Ситуация на месте ЧС остается напряженной, повсеместно фиксируются превышения ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов, что еще раз подтверждает необходимость комплексной экологической реабилитации пострадавшей территории, - говорится в сообщении. - Соответствующий план сейчас находится на этапе разработки.

Глава региона Александр Усс также завил, что нужно усилить аварийно-спасательную службу в Норильске и обучить персонал правильной реакции на ЧС.





В пресс-служба края отмечают, что в конце августа команда ученых СФУ начала экспедицию на Таймыр для оценки последствий разлива топлива для флоры и фауны полуострова. Специалисты исследовали то, как авария повлияла на микроорганизмы, мелких млекопитающих и птиц, собрали растеня и определили наиболее пострадавшие от разлива участи. Сейчас экологи СФУ завершили полевые работы и анализируют последствия аварии.







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