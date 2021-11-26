В мэрии Томска создадут рабочую группу по повышению зарплат сотрудникам «ТомскСАХ»

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил создать в городской администрации рабочую группу, которая займется расчетами, чтобы увеличить оклады сотрудникам муниципального предприятия «ТомскСАХ».
Как сообщили в мэрии, группу возглавит заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. В составе будут работать представители трех городских департаментов: дорожной деятельности и благоустройства, городского хозяйства и финансов.
Сейчас работами по содержанию центральных магистралей улично-дорожной сети города занимаются 460 сотрудников «ТомскСАХ», хотя должны работать 530.
«Предприятию требуются машинисты автогрейдера, водители фронтальных погрузчиков, трактористы и другие специалисты. Основной причиной нежелания людей работать в «ТомскСАХ» является размер оплаты труда. При выработке нормативных 164 часов в месяц, водитель зарабатывает порядка 23 тысяч рублей, с переработками – 35-40 тысяч», — рассказали в мэрии.
Руководство предприятия совместно с представителями профсоюзной организации вышли на администрацию с предложением проиндексировать заработную плату, которую в последний раз повышали в 2019 года, а инфляция с тех пор выросла на 11%.
«Именно на этот процент предлагается найти возможность увеличить зарплаты работников. В этом случае дополнительно на финансирование муниципального предприятия из городского бюджета необходимо направить 30 млн рублей», — добавили в администрации.