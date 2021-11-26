В мэрии Томска создадут рабочую группу по повышению зарплат сотрудникам «ТомскСАХ»

В 2019 году работники «Томск САХ» готовы были объявить забастовку и приняли участие в митинге против низких зарплат. Они рассказывали, что большая часть техники на предприятии сломана и стоит на ремонте, деталей для ремонта нет, а работники в месяц получают 8-10 тысяч рублей. Понижение зарплат сотрудники связывали с реорганизацией, которая произошла ранее. Предприятие поделили на две компании — «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в городе, и «Томск САХ», который занимается уборкой города и финансируется из муниципального бюджета.

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