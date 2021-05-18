В мэрии Томска сменится начальник департамента образования

Начальник департамента образования Ольга Васильева по собственному желанию покидает этот пост, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Исполнять обязанности начальника департамента будет Максим Савенков.

Ольга Васильева окончила Томский госуниверситет по специальности «История» в 1979 году. С 1987 года работала учителем истории и замдиректора школы №48, в 1988 году стала директором школы №40.





В 2003-м стала замглавы объединенной администрации Кировского и Советского округов по социальным вопросам, с 2006-го – замглавы администрации Кировского района по соцвопросам.





С 2007 года возглавляет городской департамент образования Томска.