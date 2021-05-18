Добрые новости
18 мая,
2021
1
фото
Новости

В мэрии Томска сменится начальник департамента образования

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Начальник департамента образования Ольга Васильева по собственному желанию покидает этот пост, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Исполнять обязанности начальника департамента будет Максим Савенков.

В мэрии Томска сменится начальник департамента образования

Ольга Васильева окончила Томский госуниверситет по специальности «История» в 1979 году. С 1987 года работала учителем истории и замдиректора школы №48, в 1988 году стала директором школы №40.


В 2003-м стала замглавы объединенной администрации Кировского и Советского округов по социальным вопросам, с 2006-го – замглавы администрации Кировского района по соцвопросам.


С 2007 года возглавляет городской департамент образования Томска.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.