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  3. В мэрии Томска сменился человек, отвечающий за городское хозяйство
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В мэрии Томска сменился человек, отвечающий за городское хозяйство

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Заместителем мэра по городскому хозяйству назначен Руслан Абасов. Александр Карпанин, ранее занимавший эту должность, перешел на работу в администрацию Томской области, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы очень рады, что в команду администрации пришел профессионал. Это отличный специалист, который более 20 лет проработал в сфере городского хозяйства Томска, и при этом обладает необходимыми управленческими качествами», — отметил Михаил Ратнер. 

Руслан Абасов — коренной томич. В 1992 году окончил Томский инженерно-строительный институт, много лет проработал в «Томскводоканале», пройдя путь от мастера до главного инженера компании.

С 2019 года был главным инженером — первым заместителем директора филиала ОАО «Газпром Трансгаз Томск».

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