В мэрии Томска рассказали, ремонт каких улиц запланирован в 2022 году

В Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 13 участков дорог общей протяженностью 18,2 км.



Так, комплексный ремонт дорожного полотна планируется провести на ул. Баумана (от ул. Мечникова, 14 до ул. Баумана, 20), ул. Бирюкова (от ул. Бирюкова, 9 до ул. Бирюкова, 26; от ул. Бирюкова, 12а до ул. Клюева, 20/1), ул. Высоцкого (от ул. Высоцкого, 3а до ул. В. Высоцкого, 22), ул. Гагарина (от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 49), ул. Гамалеи (от ул. Пастера до ул. Гамалеи, 8), ул. Ивановского (от ул. Владимира Высоцкого, 22 до ул. Пастера, 8), ул. Ивановского (от ул. Иркутский тракт до ул. Высоцкого, 22), ул. К. Маркса (от ул. К. Маркса, 2 до ул. К. Маркса, 56), ул. Мечникова (от ул. Мечникова, 14 до ул. Гамалеи, 8), ул. Сибирская (от ул. Сибирская, 9 до ул. Сибирская, 117), ул. Богашевский тракт (от ул. Богашевский тракт, 18а до ул. Богашеский тракт, 28), ул. Басандайская (от ул. Басандайская, 2 до ул. Басандайская, 104) и ул. Красноармейская (от ул. Красноармейская, 123а до ул. Красноармейская, 143а.).

Все ремонтные работы должны быть завершены до 30 августа этого года. Проведение комплексного ремонта включает в себя работы по замене асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части с использованием горячих асфальтобетонных смесей, в том числе с применением полимерно-битумного вяжущего. Также запланирован ремонт тротуаров, замена бортовых камней, установка люков инженерных коммуникаций и обновление дорожной разметки.

В целом, на работы планируется выделить 600 млн рублей, в том числе: 390 млн — из областного бюджета, 210 млн — из муниципального. При этом, 120 млн рублей будет направлено на ремонт дорог второй и третьей категории (70 млн из регионального бюджета, 50 млн должны выделить из городского).