В мэрии Томска просчитают вариант обработки улиц от снега химреагентами

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер потребовал от коммунальщиков усилить работу по наведению чистоты. Он отметил, что большое количество пыли в городе связано в том числе и с тем, что зимой используют большое количество песко-соляной смеси. В мэрии Томска хотят еще раз изучить возможность обработки улиц от снега химическими реагентами.

«Есть большое желание посмотреть и еще раз посчитать. По крайней мере, центральные магистрали обрабатывать химреагентами потому что, то количество песка, которое остается, оно меня просто, сейчас это слово самое популярное, бесит. Мы ведь потом весь летний сезон его выгребаем», — рассказал и.о. мэра Томска журналисту ТВ2.

В конце ноября 2020 года сотрудники «ТомскСАХ» в качестве эксперимента опробовали новую технологию и обработали заездные карманы жидким солевым раствором. Специалисты оценили опыт и пришли к выводу, что метод не оказался эффективным, так как загрязнил дорогу. В мэрии подчеркивали, что сейчас в Томске используется только реагент «Бионорд» — реагент с доказанной эффективностью и безопасностью для автомобилей и окружающей среды используется только для обработки заездных карманов.

«Вспомните, первую реакцию, когда мы только попробовали реагент. Жаловались, что обувь разъедает, что машины не могли отмыть. Понятно, что их использование — это палка от двух концах. Есть и минусы, и плюсы. Будем думать», — подчеркнул Ратнер.

На сегодняшний день уборке города задействовано 108 единиц спецтехники. Коммунальщики очищали прибордюрные полосы на участках ул. Дальне-Ключевской, Осенней, Сибирской, Смирнова, Б. Куна, по Богашевскому и Иркутскому трактах, на Каштачной горе. Тротуары мыли на ул. Усова и Артема. За сутки на полигон доставили 112 тонн уличного смета и 39 куб. м мусора в мешках.





«Санитарное состояние города сегодня вызывает справедливые нарекания у томичей. Установившаяся теплая и сухая погода позволяет коммунальным службам усилить работу по уборке общественных пространств и участков улично-дорожной сети, привлечь дополнительную технику и рабочих. Завтра в Томске пройдет «санитарная пятница», прошу глав районов ответственно подойти к формированию планов по уборке, обратить внимание на наиболее проблемные территории. Я лично завтра и в выходные буду объезжать город вместе с вами, будьте готовы к тому, что за состояние улиц будете нести личную ответственность», — подчеркнул Михаил Ратнер.

