Педагогам Томска предложили увеличить зарплату на величину инфляции

Сотрудники мэрии и депутаты Думы Томска предложили проиндексировать зарплату педагогам города на величину инфляции. Соответствующее предложение было направлено в администрацию области.

Ранее депутат гордумы Владимир Чолахян предложил увеличить субсидию Томску на оплату труда педработников из расчета средней региональной заработной платы на одну ставку. Сейчас из 600 существующих вакансий около 500 предлагают заработную плату всего от 15 000 до 22 000 рублей. Члены комитета по социальной политике инициативу поддержали.