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В мэрии рассказали, сколько будет работать новогодняя иллюминация
1 час назад
Мэрия Томска продлила работу новогодней иллюминации до 27 января. В ледовых городках светодиодные украшения продолжат гореть до 20 февраля, сообщает пресс-служба.
«Погода позволяет томичам проводить свободное время с семьями в ледовых городках, на катках, на лыжных трассах. Учитывая это, мы приняли решение продлить время работы новогодней иллюминации», — отметил мэр Иван Кляйн.
Новогоднюю иллюминацию включили 13 декабря. Улицы Томска украсили 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов. Ее смонтировали на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах и на других магистралях.
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