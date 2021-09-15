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В мэрии рассказали, когда в Томске начнется отопительный сезон

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Отопительный сезон в Томске начнется с 20 сентября. Такое распоряжение подписал и.о. вице-мэра Томска Александр Карпанин.

«С 16 сентября синоптики обещают в Томске относительно теплую погоду - около 18-20 градусов днем. Похолодание планируется к началу следующей недели. Поэтому было принято решение с понедельника начать подавать отопления в дома. Если прогнозы не сбудутся, мы в оперативном режиме отреагируем», — заверил и.о. заместителя мэра – начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей. 

Изначально старт отопительного сезона был назначен на 15 сентября. Однако из-за потепления его решили немного сдвинуть. При этом, что жилые дома Томска могут быть подключены к отоплению до старта отопительного сезона. Для этого жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые затем  подадут заявки в АО «ТомскРТС». При наличии технической возможности отопление будет включено. 

Согласно СанПиН, в жилых домах тепло дают тогда, когда температура воздуха в течение нескольких дней опускается ниже 8 градусов.

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