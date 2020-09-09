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09 сентября,
2020
Новости

В мэрии рассказали, когда в Томске дадут отопление

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Отопительный сезон в Томске начнется ориентировочно в конце сентября, сообщает пресс-служба мэрии. В настоящее время руководители городских школ и других учреждений социальной сферы могут подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления. 

На сегодняшний день тепло подано в 17 детских садов Томска, а также в прогимназию «Кристина», где есть дошкольное отделение. Еще 47 дошкольных учреждений подали заявки на подключение отопления и в них тепло будет подано в ближайшее время. Кроме того, отопление уже включено в образовательные учреждения круглосуточного пребывания - школы-интернаты № 1, № 22 и санаторно-лесную школу. 


«Мы традиционно даем возможности учреждениям социальной сферы подключать отопление раньше официального начала отопительного сезона. В детских учреждениях необходимо поддерживать комфортную температуру, и детские сады, где нет оборудованных теплых полов, в осенний период включают тепло досрочно», - сказал мэр Томска Иван Кляйн. 


Согласно СанПиН, температура воздуха в учебных классах должна быть порядка 20°С, сегодня это требование в соцобъектах выдержано. В жилых домах тепло дают тогда, когда температура воздуха в течение нескольких дней опускается ниже 8 градусов. В прошлом году отопительный сезон стартовал 24 сентября. 

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