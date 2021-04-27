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27 апреля,
2021
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В мэрии рассказали, какие территории обработают от клещей в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Почти 800 гектаров земли обработают в Томске от клещей и грызунов, сообщает пресс-служба мэрии. Обработка пройдет в ближайшее время, когда не будет дождей, а земля подсохнет после схода снега. Из бюджета на проведение обработки выделят порядка, 2, 6 млн рублей.

Обработка коснется 40 объектов, среди которых парковые зоны вблизи школ и детских садов, загородные лагеря, спортивные пространства. Самым большим по площади обработки станет Лагерный сад – 80 гектаров, самыми маленькими – Березовая роща в мкр. Солнечный и участок у школы № 33 в дер. Лоскутово, где обработают по одному гектару земли.


В техническое задание для обработки добавлены также Потаповы лужки, Березовая роща в мкр. Каштак, сквер по ул. 5-ой Армии, парковая зона у озера Мавлюкеевское, сквер по ул. Мокрушина, Михайловская роща, окрестности сел Тимирязевское, Дзержинское, пос. Апрель, Геологов, Просторной и пр.


Двукратная обработка за сезон будет проведена в Лагерном саду, у Санаторно-лесной школы на ул. Басандайской, на территории детских загородных лагерей «Пост № 1», «Энергетик», «Юниор», «Энергия», на лыжной базе «Черемушки», лыжной базе в мкр. Сосновый бор, на территории Дворца творчества детей и молодежи и пр.


По требованию муниципального контракта, эффективность обработки не должна быть ниже 95%.

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